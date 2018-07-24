24 Haziran seçimleri kesin sonuçları açıklandı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, "Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52.59, Muharrem İnce yüzde 30.64, Selahattin Demirtaş yüzde 8.40, Meral Akşener yüzde 7,29, Temel Karamollaoğlu yüzde 0.89, Doğu Perinçek yüzde 0.20 oy oranı aldı" dedi.

YSK Başkanı Sadi Güven, 24 Haziran’da yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’ne yönelik itiraz sürecinin sona ermesinin ardından kesin seçim sonuçlarını açıkladı. Güven, şeffaf ve güvenli bir seçim gerçekleştiğini ifade etti. Güven, seçim süreci kapsamında vatandaşlardan telefon numarasını verenlere kısa mesaj, mail adresini verenlere ise seçimle ilgili bilgilendirme maili atıldığını kaydetti.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 52.59 oy oranı aldı"

Resmi sonuçlara ilişkin rakamları paylaşan Güven, kayıtlı seçmen sayısının 59.367.469, oy kullanan seçmen sayısının 51.197.959, geçerli oy sayısının 50.068.627, geçersiz oy sayısının 1.29.332 olduğunu söyledi. Güven, seçime katılım oranının yüzde 86.24 olduğunu ifade ederek, adayların oy oranlarını şu şekilde sıraladı:

"Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52.59, Muharrem İnce yüzde 30.64, Selahattin Demirtaş yüzde 8.40, Meral Akşener yüzde 7,29, Temel Karamollaoğlu yüzde 0.89, Doğu Perinçek yüzde 0.20 olarak belirlendi. Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığına adaylığını koyan isimlerden Muharrem İnce toplam 15.340.321 oy aldı, Meral Akşener 3.649.030 oy aldı, Recep Tayyip Erdoğan 26.330.823 oy aldı, Selahattin Demirtaş 4.205.794 oy aldı, Temel Karamollaoğlu 443.704 oy aldı ve Doğu Perinçek ise 98.955 oy aldı. Ayrıca AK Parti 295 milletvekili, MHP 49, HDP 67, CHP 146, İYİ Parti 43 milletvekili çıkardı."

Güven, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mazbatasını saat 18.30’da TBMM Başkanı İsmail Kahraman’a takdim edeceğini açıkladı.