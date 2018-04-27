POLİTİKA:
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27 Nisan 2018 Cuma 13:42

29 Dışişleri Bakanı NATO’nun Temmuz zirvesi için toplandı

29 NATO ülkesinin dışişleri bakanları bu cuma sabahı Brüksel’de bir araya gelerek, gelecekteki ittifakları güçlendirmek amacıyla 11 ve 12 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek Atlantik zirvesinden önceki son toplantı için Brüksel’de bir araya geldi.

29 Dışişleri Bakanı NATO'nun Temmuz zirvesi için toplandı
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29 NATO ülkesinin dışişleri bakanları bu cuma sabahı Brüksel’de bir araya gelerek, gelecekteki ittifakları güçlendirmek amacıyla 11 ve 12 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek Atlantik zirvesinden önceki son toplantı için Brüksel’de bir araya geldi.

Perşembe günü Washington’da Senato tarafından atanması onaylanan CIA’nın eski lideri olan ABD’li diplomasi şefi Mike Pompeo da toplantıdaki yerini aldı.

Eski bir asker olan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun, müttefik meslektaşları ile Rusya’nın küresel istikrarını kötü şekilde etkilemesini ve geleceği için oluşturduğu tehditleri, İran ve Kuzey Kore ile yapılan anlaşmalarla, Avrupa ile Kanada’dan savunma harcamalarını arttırmaları gibi konuları masaya yatırması bekleniyor.

ABD’nin yeni Dışişleri Bakanı Pompeo’nun, Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile bir araya gelmesi bekleniyor.
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