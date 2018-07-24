POLİTİKA:
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24 Temmuz 2018 Salı 00:22

5’inci Özgürlük filosu Gazze’ye doğru yelken açtı

İsrail’in Gazze’ye uyguladığı ablukaya karşı farkındalık uyandırmak amacı ile 15 Mayısta Norveç ve İsveç’ten yola çıkan ve Avrupanın çeşitli yerlerinde demirleyen 5’inci Özgürlük filosu, Gazze limanına ulaşmak için İtalya’nın Palermo Liman’ından yola çıktı.

5'inci Özgürlük filosu Gazze'ye doğru yelken açtı
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İsrail’in Gazze’ye uyguladığı ablukaya karşı farkındalık uyandırmak amacı ile 15 Mayısta Norveç ve İsveç’ten yola çıkan ve Avrupanın çeşitli yerlerinde demirleyen 5’inci Özgürlük filosu, Gazze limanına ulaşmak için İtalya’nın Palermo Liman’ından yola çıktı.

İsrail’in 2006 yılından beri Gazze’ye uyguladığı ablukaya karşı uluslar arası farkındalık oluşturmak amacı ile yola çıkan 5’inci Özgürlük Filosu, Gazze Limanı’na doğu yol almak için İtalya’nın Palermo Liman’ından yola çıktı. 15 Mayısta 5 Mayıs’ta Norveç ve İsveç’ten yola çıkan filo Avrupa’nın çeşitli limanlarında demir attıktan sonra, varış noktaları olarak belirledikleri Gazze Limanına ulaşmak üzere İtalya kıyılarından yelken açtı.

Filo yolculuğuna başladığı Mart ayından bu yana 15 avrupa limanında demirleyip, gittiği çeşitli ülkelerde Gazze’deki abluka hakkında farkındalık uyandırmaya çalışmıştı. Filo’da dünyanın çeşitli yerlerinden 40 aktivistin bulunduğu biliniyor.
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