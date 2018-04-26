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26 Nisan 2018 Perşembe 15:27

AB Komisyonu Başkanı Juncker: "2 Yunan askeri serbest bırakılmalı"

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Yunanistan temasları kapsamında Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos ile bir araya geldi.

AB Komisyonu Başkanı Juncker: '2 Yunan askeri serbest bırakılmalı'
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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Yunanistan temasları kapsamında Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos ile bir araya geldi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ve Yunanistan Cumhurbaşkanı Propolis Pavlopoulos ile görüştükten sonra Yunan parlamentosunda bir konuşma yaptı. Juncker konuşmasında 2 Yunan askeri konusuna da değinerek "Türkiye’de tutuklulukları devam ediyor. Oradaki varlıkları Türkiye’nin güvenliği için söz konusu olamaz. Mutlaka serbest bırakılmaları lazım" dedi.

AB Komisyonu Başkanı Juncker, Yunan ekonomisine de değinerek, Yunanlılara dikkatli olmalarını tavsiye etti. Juncker, "Artık bu son ekonomik önlem paketi olsun" ifadelerini kullandı.
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