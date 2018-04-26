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26 Nisan 2018 Perşembe 13:37

AB Komisyonu Başkanı Juncker Atina’da

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile görüştü.

AB Komisyonu Başkanı Juncker Atina'da
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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile görüştü.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile Yunanistan’ın başkenti Atina’da bir araya geldi. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker’e ev sahipliği yapan Çipras’ın Juncker’le Yunanistan’ın ekonomik sorunlarını görüştüğü belirtildi. Atina’da düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Çipras, ekonomik sorunların konuşulduğu toplantıda sözü yine Türkiye’ye getirdi. Açıklamasında Türkiye’nin Yunanistan’ın toprak bütünlüğünü tehdit ettiğini iddia eden Çipras, “Türkiye’nin Ege’de tehlikeli provokasyonlarına karşı Yunanistan sakinliğini kanıtlıyor” dedi.

Öte yandan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Yunanistan temasları kapsamında Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos ile de görüştü.
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