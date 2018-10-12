AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger: 'Türkiye'deki gazeteciler dünyaya ders verdi'

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger, "Türkiye’deki gazetecilerin yaptığı haberler, mültecilerin durumlarını anlama konusunda çok etkili oldu. Sizler mülteciler konusunda dünyaya ders verdiniz ve yaptığınız haberlerle dayanışma oluşturdunuz. Bu konuda üzerinizdeki sorumluluk devam ediyor" dedi.

Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD) ve Mülteci Destek Derneği (MUDEM) iş birliğiyle düzenlenen ve AB’nin fonladığı, "Medya ve Mülteciler Basın Buluşmaları 2018" başladı. Sempozyumun açılış konuşmasını gerçekleştiren Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger, daha iyi bir gelecek için insanların başka ülkelere göç etmesinin insanlık tarihi kadar eski olduğunu belirterek, "Herkes geçmişte bir şekilde göç etmiştir. Benim babamın ailesi 500 yıl boyunca aynı yerde yaşamış hiçbir yere gitmemiş. Eşimin ailesi ise Doğu Akdeniz’den mülteci olarak gelmiş. Hepimizin ailelerinde göç hikayeleri var. Geçmişinizde mutlaka bir yerden bir yere göç etmiş birileri vardır. Şunu anlamalıyız ki göçmenlik durumu ömür boyu sürmüyor. Ülkeler, kendilerine sığınan göçmen ve mültecilere geçici olarak yardımcı oluyor. Günümüzde Türkiye bu konuda çok iyi bir misafirperverlik örneği sergiliyor. Dünyada mültecilerin Türkiye’den daha iyi ağırlandığı bir yer bilmiyorum" diye konuştu.

Berger, mültecilerin hukuki statüsünü belirlemek için BM tarafından 1951 Cenevre Sözleşmesi’nin ve 1967’de Mültecilerin Statüsü’ne İlişkin Protokol’ün imzalandığını ve bu sözleşmelerde devletlerin sorumluluklarına da değinildiğini anımsattı. Son yıllarda yaşanan göç dalgalarının ve Balkan Savaşı’nın Avrupa ülkelerine birçok ders verdiğini dile getiren Berger, "Şunu anlamalıyız ki göçmenlik durumu ömür boyu sürmüyor. Ülkeler, kendilerine sığınan göçmen ve mültecilere geçici olarak yardımcı oluyor. Günümüzde Türkiye bu konuda çok iyi bir misafirperverlik örneği sergiliyor. Dünyada mültecilerin Türkiye’den daha iyi ağırlandığı bir yer bilmiyorum. Gazeteciler mülteciler konusunda çok büyük sorumluluklara sahip. Yapılan haberler toplumları ve politika üretenleri etkiliyor. Türkiye’deki gazetecilerin yaptığı haberler, mültecilerin durumlarını anlama konusunda çok etkili oldu. Sizler mülteciler konusunda dünyaya ders verdiniz ve yaptığınız haberlerle dayanışma oluşturdunuz. Bu konuda üzerinizdeki sorumluluk devam ediyor. Aslında rakamlara indirgediğimiz şey insan. İnsanlar ülkelerinden zorunlu sebeplerden dolayı ayrılmak zorunda kalıyor. Bugün, bütün mültecilerin birer hikayesi var. Suriye’den, Filistin’den ayrılmış insanlar ülkelerine geri dönmek istiyorlar. Çocuklarını okula yollayamıyorlar. Bu hikayeleri de aktarmak siz gazetecilerin sorumluluğunda. Umarım bu buluşma, bu farkındalığı oluşturmada etkili olacaktır" dedi.