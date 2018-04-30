AB vatandaşının AB dışında güvenliği artacak

Avrupa Birliği dışında bulunan AB vatandaşının güvenliğini artıracak yasa yarından itibaren yürürlüğe girecek.

Avrupa Komisyonu Sözcüsü Margaritis Schinas, Berleymont binasında gerçekleştirilen basın toplantısında Avrupa Birliği dışında bulunan AB vatandaşının güvenliğini artıracak yasanın yarından itibaren yürürlüğe gireceğini bildirdi. 1 Mayıs 2018 tarihinde yürürlüğe girecek yasaya göre, Avrupa Birliği dışındaki ülkelere çalışmak ya da seyahat etmek üzere giden bir AB vatandaşı, herhangi bir doğal afet durumunda, bir eylem veya bir saldırı sırasında ya da ağır şekilde hastalandığında ve pasaportunu kaybettiğinde, o ülkedeki herhangi bir AB ülkesine ait bir konsolosluğa gidip sığınabilecek.

Yasanın üye devletler arasında ortak acil durum planları üzerinde işbirliği kurmasını sağladığını belirten Sözcü Schinas, “Tüm yurttaşların bir kriz veya doğal afet durumunda yurtdışında korunmaları sağlanacak” dedi. Schinas, bu yasanın AB için aşılması gereken önemli bir etap olduğunun altını çizdi.