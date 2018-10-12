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12 Ekim 2018 Cuma 18:44

ABD Başkan Yardımcısı Pence: “Brunson’un ABD’ye dönmesini dört gözle bekliyoruz”

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Rahip Andrew Brunson’un serbest bırakılmasından sonra yaptığı açıklamada, “Brunson’un ABD’ye dönmesini dört gözle bekliyoruz” dedi.Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkan Yardımcısı Mike Pence,...

ABD Başkan Yardımcısı Pence: 'Brunson'un ABD'ye dönmesini dört gözle bekliyoruz”
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ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Rahip Andrew Brunson’un serbest bırakılmasından sonra yaptığı açıklamada, “Brunson’un ABD’ye dönmesini dört gözle bekliyoruz” dedi.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkan Yardımcısı Mike Pence, Rahip Andrew Brunson’un serbest bırakılmasından sonra sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu. Pence, “Şükürler olsun ki Tanrı dualarımızın ve çabalarımızın karşılığını verdi” ifadelerini kullandı.

Süreçte Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve ABD Dışişleri Bakanlığının çok çaba harcadığını belirten Pence, “Eşim ve ben Rahip Brunson ve Brunson’un cesur karısı Norine’nin ABD’ye dönmesini dört gözle bekliyoruz” dedi.

“Rahip Brunson eve dönüyor”

Pence, açıklamasının devamında, “ABD Başkanı Donald Trump’ın güçlü liderliği ve milyonlarca ABD’linin sarsılmaz duaları sayesinde Rahip Brunson eve dönüyor. Bu inançlı masum adam yakında evde olacak” ifadelerini kullandı.
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