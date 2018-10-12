ABD Başkanı Donald Trump, "Rahip Brunson için sıkı çalıştık" dedi.
IHAAW165238-SIY/12-10-2018 - ABD Başkanı Donald Trump, "Rahip Brunson için sıkı çalıştık" dedi. 12.10.2018 16:52:38 TSI NNNN
IHAAW165238-SIY/12-10-2018 - ABD Başkanı Donald Trump, "Rahip Brunson için sıkı çalıştık" dedi. 12.10.2018 16:52:38 TSI NNNN
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