13 Ekim 2018 Cumartesi 17:29

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabında, "Türkiye ile Rahip Brunson’un serbest bırakılması ve geri dönmesi üzerine anlaşma yapmadık. Rehineler için anlaşma yapmam. Öte yandan ABD, Türkiye’ye müteşekkirdir. Bu da ABD ve Türkiye arasındaki ili

IHAAW172914-SIY/13-10-2018 - ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabında, "Türkiye ile Rahip Brunson’un serbest bırakılması ve geri dönmesi üzerine anlaşma yapmadık. Rehineler için anlaşma yapmam. Öte yandan ABD, Türkiye’ye müteşekkirdir. Bu da ABD ve Türkiye arasındaki ilişkilerin iyi, hatta mükemmel hale gelmesine yol açacak" şeklinde paylaşımda bulundu. 13.10.2018 17:29:14 TSI NNNN