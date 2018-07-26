ABD Başkanı Trump Avrupa Komisyonu Başkanı Juncker’i ağırladı

ABD Başkanı Donald Trump bugün Beyaz Saray’da Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker’i ağırladı. Görüşmeden evvel Juncker ile kameraların karşısına geçen Trump, Juncker’in ne kadar zeki ve güçlü bir lider olduğundan bahsettikten...

ABD Başkanı Donald Trump bugün Beyaz Saray’da Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker’i ağırladı. Görüşmeden evvel Juncker ile kameraların karşısına geçen Trump, Juncker’in ne kadar zeki ve güçlü bir lider olduğundan bahsettikten sonra “Burada adil ticaret anlaşması için bulunuyoruz ve ümit ederim bugün bir şeyler yapacağız” dedi. Yıllar içerisinde ABD’nin adil olmayan ticari uygulamalarla Avrupa Birliğine yüz milyarlarca dolar kaybettiğimi söyleyen Trump “amacımız sahadaki şartları eşitlemek” dedi

Juncker ise Trump’ın davetine teşekkür ederek söze başladı ve “Bizler yakın ortaklarız. Müttefikiz, düşman değil. Birlikte çalışmalıyız. Dünya ticaretinin yarısını temsil ediyoruz” diyerek AB ile ABD arasındaki işbirliğinin önemini vurguladı. Ardından görüşmeler basına kapalı olarak devam etti.

Görüşmelerin ardından bir kez daha basın karşısına geçen Trump ve Juncker AB ile ABD’nin arasında anlaşmaya varıldığını açıklayarak, iki taraftan da birçok kişiyi korkutan ticaret savaşı konusunda yatıştırıcı açıklamalarda bulundu.

Toplantıya katılan Senatör ve Temsilcilere teşekkür ederek söze başlayan Trump “Bugün özgür ve adil bir ticaret için büyük bir gün, ABD ve AB arasındaki yakın dostlukta yeni bir döneme girdik” diyerek iki tarafın karşılıklı olarak otomobil endüstrisi dışında kalan alanlarda “sıfır” gümrük vergisi uygulaması için çalışacağını ve şu ana kadar konulmuş gümrük tarifelerinden oluşan problemleri çözeceklerini duyurdu.

Trump ayrıca AB ve ABD pazarlarına iki tarafında daha rahat ulaşabilmesi için bazı uygulamaları kaldıracaklarını, Dünya Ticaret Örgütünde reformların sağlanacağını ve adil olmayan ticari yaklaşımlara karşı her iki tarafında beraber çalışacağını duyurdu.

Trump ayrıca iki taraf arasında ticari servislerin arttırılması için çalışacaklarını belirterek “kimyasal, ilaç, tıbbi ürünler ve soya fasulyesi ticaretini arttıracağız” dedi. Çin ile karşılıklı artırılan gümrük vergilerinden en çok etkilenen gruplardan biri olan Amerikan Soya üreticisi çiftçiler için bu özellikle önem taşıyan bir duyuru oldu.

Juncker ise “buraya gelirken bir amacım vardı, oda bir anlaşmaya varmak. Ve bir anlaşmaya vardık” Birlikte çalışabilecekleri alanları belirlediklerini ve enerji alanında daha yakın çalışacaklarını söyleyen Juncker AB’nin ABD’den daha çok likit doğalgaz ithal edeceğini belirterek “bu aynı zamanda başkalarına bir mesajdır” dedi.