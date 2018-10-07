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07 Ekim 2018 Pazar 13:08

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Güney Kore’de

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kuzey Kore’deki ziyaretinin ardından Güney Kore’ye geldi.ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Doğu Asya ziyareti kapsamında Kuzey Kore’nin başkenti Pyongyang’da Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile bir araya...

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Güney Kore'de
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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kuzey Kore’deki ziyaretinin ardından Güney Kore’ye geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Doğu Asya ziyareti kapsamında Kuzey Kore’nin başkenti Pyongyang’da Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile bir araya geldi. Yaklaşık 2 saat görüşme gerçekleştiren Pompeo ve Kim, görüşme sonrası öğle yemeğine geçti.

Yemekten önce Kim ile el sıkışarak kameralara poz veren ABD’li Bakan Pompeo, Kuzey Kore lideri Kim’e “Seni yeniden görmek güzel” dedi. Kim ise "Bu fırsattan dolayı gerçekten çok memnunum. Güzel bir toplantının ardından birlikte yemek yiyebiliriz" diye konuştu.

Kuzey Kore liderinin "Her iki ülke için iyi bir gelecek vaat eden çok güzel bir gün" ifadelerine karşılık Pompeo, büyük bir ziyaret gerçekleştirdiğini dile getirdi.

Pyongyang ziyaretini tamamlayan ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Güney Kore’nin başkenti Seul’e geçti. Pompeo, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile görüşmesinin ardından Çin’in başkenti Pekin’e geçecek.

Doğu Asya ziyaretinin ilk ayağı olan Japonya’ya giderken gazetecilere açıklama yapan Pompeo, Kuzey Kore temaslarının amacının Kim Jong Un ile ABD Başkanı Donald Trump arasında Singapur’da varılan mutabakatın nasıl uygulanacağını belirlemek olduğunu söylemişti.
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