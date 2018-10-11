POLİTİKA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

11 Ekim 2018 Perşembe 10:50

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: “Rahip Brunson’un serbest bırakılması Türkiye için doğru karar olur”

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Rahip Brunson’un serbest bırakılmasının Türkiye için doğru karar olacağını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: 'Rahip Brunson'un serbest bırakılması Türkiye için doğru karar olur”
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Rahip Brunson’un serbest bırakılmasının Türkiye için doğru karar olacağını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Rahip Andrew Brunson’un 3. duruşmasına bir gün kala yeni bir açıklama yaptı. Pompeo, Rahip Brunson’un yarınki mahkeme tarafından serbest bırakılmasının Türkiye için doğru karar ve önemli bir adım olacağını söyledi. Rahibin serbest bırakılmasının Türkiye için insani bir şey olacağını söyleyen Pompeo, “Çok kısa bir süre içerisinde Brunson ve eşi ABD’ye dönebileceğini umuyorum” dedi.

FETÖ ile bağlantıları bulunduğu suçlamalarıyla tutuklanan Brunson, İzmir’de devam eden yargılaması kapsamında 12 Ekim’de mahkemeye çıkacak. Temmuz ayında ev hapsine alınan Brunson’ın 35 yıl hapsi isteniyor.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku