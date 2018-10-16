POLİTİKA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

16 Ekim 2018 Salı 15:33

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Suudi Arabistan Veliaht Prens ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında temaslarda bulunmak üzere geldiği Riyad’da Suudi Arabistan Veliaht Prens ile görüştü.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Suudi Arabistan Veliaht Prens ile görüştü
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında temaslarda bulunmak üzere geldiği Riyad’da Suudi Arabistan Veliaht Prens ile görüştü.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’na giren ve bir daha kendisinden haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında temaslarda bulunmak üzere başkent Riyad’a temaslarına devam ediyor. Pompeo, temasları kapsamında ilk olarak Suudi mevkidaşı Adil el Cübeyr ardından da Kral Selman ile bir araya geldi. Pompeo, daha sonra Suudi Arabistan Veliaht Prensi Kralı Muhammed Bin Selman ile görüştü. Kaşıkçı’nın durumunu ele alan ikili, Kraliyet Sarayı’nda bir araya geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Pompeo’nun Suudi Kral’a şeffaf ve detaylı soruşturmaya bağlı kaldıklarından ötürü teşekkür ettiği ifade edilmişti.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku