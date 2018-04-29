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29 Nisan 2018 Pazar 21:08

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Tel Aviv’de

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile görüşmek üzere İsrail’e geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Tel Aviv'de
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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile görüşmek üzere İsrail’e geldi.

ABD’nin yeni Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmek üzere İsrail’in Tel Aviv kentine ulaştı. Tel Aviv’deki Ben Gurion Havalimanı iniş yapan Pompeo daha sonra Netanyahu ile bir araya geldi. Netanyahu, görüşme öncesi yaptığı açıklamada, ikilinin İran ve ABD arasındaki ilişkileri değerlendireceğini açıklamıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo dün de Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr ile bir görüşme gerçekleştirmişti.
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