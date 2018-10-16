ABD Dışişleri Bakanı Pompeo yarın Türkiye’ye geliyor

ABD Dışişleri Bakanı Michael R. Pompeo yarın Türkiye’ye geliyor.

Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanı Michael R. Pompeo’nun 17 Ekim (yarın) tarihinde Türkiye’ye bir çalışma ziyareti gerçekleştireceğini duyurdu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Pompeo’nun gerçekleştireceği görüşmelerde, ikili ilişkilerin ele alınacağı ve başta Suriye olmak üzere bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulacağı kaydedildi.