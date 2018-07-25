POLİTİKA:
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25 Temmuz 2018 Çarşamba 21:41

ABD: “Kırım ilhakını tanımayacağız”

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Amerika Birleşik Devletleri’nin hiçbir zaman Rusya’nın Kırım’ı ilhakını tanımayacağını söyledi.

ABD: 'Kırım ilhakını tanımayacağız”
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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Amerika Birleşik Devletleri’nin hiçbir zaman Rusya’nın Kırım’ı ilhakını tanımayacağını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yaptığı yazılı açıklamada ABD’nin uluslararası hukuka aykırı olarak Rusya’nın zorla ele geçirilen Kırım topraklarını ilhakını tanımayacağını, ABD’nin Ukrayna’nın toprak bütünlüğünden yana siyasi tutumunu sürdüreceğini açıkladı. Pompeo, “Demokratik devletler özgür, adil ve refah dolu bir dünya inşa etmeye çalışırken, uluslararası egemenlik ilkesine olan bağlılığımızı sürdürmeli ve diğer devletlerin toprak bütünlüğüne saygı duymalıyız” ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Rusya’ya uluslararası hukuka saygı göstererek “Kırım işgalini sona erdirme” çağrısında bulundu.

Rusya, Mart 2014’de Kırım Özerk Cumhuriyeti’ni ve Sivastopol şehrini ilhak etmişti.
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