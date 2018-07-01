ABD, Kuzey Kore’deki nükleer programları bir sene içinde bitirmeyi planlıyor

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, ABD’nin Kuzey Kore’deki nükleer silah programları bir sene içinde tamamen bitirmeye hazırlandığını açıkladı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton yaptığı açıklamada, Amerika Birleşik Devletleri’nin Kuzey Kore’deki nükleer silah programlarını, bazı uzmanların uzun süreceğini söylemesine karşın, bir sene içinde tamamen bitirmeye hazırlandığını açıkladı. Bolton, Kuzey Kore’nin sahip olduğu nükleer silahların tamamını Peyongyang ile tam bir işbirliği çerçevesinde ortadan kaldırmak için bir program üzerinde çalışmalar yapıldığını ifade etti. Yürütülecek kolektif çalışmanın süreci hızlandıracağını vurgulayan Bolton, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun yakında Kuzey Kore tarafı ile yakın zamanda görüşeceğini belirterek, “Bu konular üzerinde zaten hazırlanmış stratejik bir karar var ve onlarla birlikte çok hızlı bir şekilde hareket edebiliriz" ifadelerini kullandı.