ABD Maslahatgüzarı Kosnett: 'YPG durumu anladı ve işbirliği yapacaklarını açıkladılar'

ABD Maslahatgüzarı Philip Kosnett, "İki ülke askeri ve diplomatik olarak çok yakın çalışıyor. Yerel insanlar güvenliklerinden ve geleceklerini belirlemekten sorumlular. Türk ve ABD askeri güçleri güvenlik konusunda yakın çalışıyorlar. YPG durumu anladı ve işbirliği yapacaklarını açıkladılar" dedi.

ABD Maslahatgüzarı Philip Kosnett, "İki ülke askeri ve diplomatik olarak çok yakın çalışıyor. Yerel insanlar güvenliklerinden ve geleceklerini belirlemekten sorumlular. Türk ve ABD askeri güçleri güvenlik konusunda yakın çalışıyorlar. YPG durumu anladı ve işbirliği yapacaklarını açıkladılar" dedi.

ABD Maslahatgüzarı Philip Kosnett, gazetecilerle bir araya geldi. Soruları cevaplayan Kosnett, ABD ve Türkiye hükümetlerinin iki ülke arasındaki ilişkilerin düzeltilmesi için çalıştıklarını belirterek, ilişkilerin gittiği yön konusunda iyimser olmadığını ifade etti. Kosnett, "En üst düzeyde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başkan Trump’ın ilişkileri iyileştirmenin en önemli konu olduğu noktasında güçlü sinyaller var" dedi.

Yeni büyükelçinin atanmasına ilişkin soruya Kosnett, "Birçok isim var. Beyaz Saray açıklama yapmadan resmi açıklama olmaz. Başkan Trump Türkiye’ye en yüksek profilli büyükelçiyi gönderecektir" yanıtını verdi.

Bir gazetecinin senatörlerin Erdoğan ile bir araya geldiğini hatırlatması üzerine Kosnett, "Kongrede Cumhuriyetçiler ve Demokratlar arasındaki görüş rahip Branson, diğer Amerikan vatandaşları ve büyükelçilik çalışanlarının adaletsizce tutuklandığı yönündedir. İlişkilerde birçok konu var ama bu konunun çözülmesi iki ülke ilişkilerinde diğer konularda da gelişme sağlayacaktır" diye konuştu.

Münbiç konusundaki soruya ise Kosnett, "İki ülke askeri ve diplomatik olarak çok yakın çalışıyor. Yerel insanlar güvenliklerinden ve geleceklerini belirlemekten sorumlular. Türk ve ABD askeri güçleri güvenlik konusunda yakın çalışıyorlar. YPG durumu anladı ve işbirliği yapacaklarını açıkladılar" yanıtını verdi.