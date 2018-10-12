ABD medyası rahip Brunson’un serbest bırakılmasını böyle gördü

Rahip Andrew Brunson’un serbest bırakılması ABD medyasında geniş yankı uyandırdı. Pek çok kanal Türkiye’den canlı yayın gerçekleştirdi.

Rahip Andrew Brunson’un serbest bırakılması ABD medyasında geniş yankı uyandırdı. Pek çok kanal Türkiye’den canlı yayın gerçekleştirdi.

Türkiye ile ABD arasında krize yol açan rahip Andrew Brunson’un serbest bırakılması ABD medyasında geniş yer aldı. Birçok ABD merkezli yayın kuruluşu Brunson’un tahliyesini Türkiye’den canlı yayın yaparak takip etti.

Brunson’un kardeşi, “Çocuklarını tekrar göreceği için heyecanlı”

Washington’dan politik haberler veren The Hill gazetesi internet sitesinde “Amerikan rahip Brunson Türkiye’deki gözaltından serbest bırakıldı” derken, Cumhuriyetçileri ile yakınlığı bilinen Fox News kanalı mahkemenin önünden canlı yayına geçerek “Türk Mahkemesi Amerikalı rahibi terör suçundan cezalandırdı, fakat serbest bıraktı” dedi. Fox News’a canlı bağlanan rahip Brunson’un kardeşi Lauren Brunson’da karardan mutlu olduğunu dile getirerek “Biliyorum ki çocuklarını tekrar göreceği için heyecanlı” dedi.

“Ben masumumum. İsa’yı ve Türkiye’yi seviyorum”

Amerikan CBS News kanalı da Brunson’un serbest bırakılmasını son dakika haberi olarak verdi. Brunson’un mahkemede söylediği “Ben masumumum. İsa’yı ve Türkiye’yi seviyorum” sözleri ile haberi duyuran kanal, Gzero Media’dan Alex Kliment ile serbest bırakılma hakkında röportaj yaptı. Kliement rahibin bırakılmasının Evangelist Hıristiyanlardan % 65 oy alan Trump ve Cumhuriyetçiler için önemli odluğunu söyledi.

“Kötü bir durumda alınabilecek en iyi karar”

Brunson’un bırakılmasını internet sitesinde manşetten veren The Washington Post gazetesi ise Brunson’un avukatı İsmail Cem Halavurt’un sözlerine yer vererek durumu “Kötü bir durumda alınabilecek en iyi karar” sözleri ile duyurdu. Ayrıca Halavurt’a dayandırarak Brunson’un yakında ABD’ye döneceğini açıkladı.

CNN: “Brunson ABD’den önce Almanya’da sağlık kontrolünden geçecek”

CNN ise Brunson’un Türk Mahkemesi tarafından serbest bırakıldığını belirterek bir Beyaz Saray yetkilisine dayandırarak Brunson’un ABD’ye dönmeden evvel Almanya’da ABD Ramstein Hava Kuvvetleri Üssünde sağlık kontrolünden geçeceğini belirtti. Ayrıca başka bir kaynaktan aldığı bilgiye dayanarak da Brunson’un Türkiye’den bu gece ayrılacağını duyurdu.

Brunson’un bırakılması sosyal medyada da büyük ilgi topladı. Birçok Cumhuriyetçi Senatör ve ABD’li Hristiyan din adamı karardan duydukları memnuniyeti mesajlarla duyurdu.

“Brunson eve dönünceye kadar kutlama için erken”

Soysal medya üzerinden açıklama yapan Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham de Brunson’un serbest bırakılmasından memnuniyet duyduğunu belirtirken eve dönünceye kadar kutlama için erken olduğunu söyledi.

Daha önce konu ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da mektup yazmış olan Kuzey Carolina Senatörü de attığı mesajda Thom Tillis, Başkan Trump ve Başkan Yardımcısı Pence’e, Senato ve ABD Dışişleri bakanlığına çabaları için teşekkür etti ve “Eve dönmesini bekliyorum” dedi.

Yakın zamanda ABD’nin BM Daimi Temsilciliği görevinden istifa ederek gündeme oturan Nikki Haley de sosyal medyada Brunson’un ailesi için yapılan duaların karşılığını bulduğunu belirterek “İki yıl adaletsizce tutuklu kaldıktan sonra şimdi derin bir nefes alabiliriz. Evine hoş geldin. Sen özlendin” ifadesini kullandı.

“Mahkemeye, Türkiye’ye ve Başkan Erdoğan’a teşekkür ediyoruz”

Özellikle Orta Doğu’da bulunan ve Brunson Davasını yakından ve yerinde takip eden Rahip William Devlin’de bir açıklama yaparak “Rahip Brunson eve gidiyor. Mahkemeye, Türkiye’ye ve Başkan Erdoğan’a teşekkür ediyoruz” dedi.