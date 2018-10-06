ABD Senatosu, Trump tarafından aday gösterilen ve aynı zamanda cinsel saldırı iddiaları ile suçlanan Yüksek Mahkeme adayı Yargıç Brett Kavanaugh için gerçekleştirdiği final oylamasında Kavanaugh’ın ABD Yüksek Mahkemesi’ne atanmasını onayladı.
IHAAW231914-SIY/06-10-2018 - ABD Senatosu, Trump tarafından aday gösterilen ve aynı zamanda cinsel saldırı iddiaları ile suçlanan Yüksek Mahkeme adayı Yargıç Brett Kavanaugh için gerçekleştirdiği final oylamasında Kavanaugh’ın ABD Yüksek Mahkemesi’ne atanmasını onayladı. 06.10.2018 23:19:14 TSI NNNN