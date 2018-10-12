POLİTİKA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

12 Ekim 2018 Cuma 09:35

ABD: “Türkiye ile Brunson hakkında anlaşma yapılmadı”

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Rahip Brunson’un serbest bırakılması konusunda Türkiye ile ABD taraflarının anlaştığı haberini yalanladı.

ABD: 'Türkiye ile Brunson hakkında anlaşma yapılmadı”
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Rahip Brunson’un serbest bırakılması konusunda Türkiye ile ABD taraflarının anlaştığı haberini yalanladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert olağan basın toplantısında bir Amerikan kanalında ABD ile Türkiye’nin cuma günü mahkemesi görülecek olan Rahip Brunson’un serbest bırakılması konusunda anlaşıldığı haberini yalanlayarak, “ABD ile Türkiye arasında bu konuda bir anlaşma yoktur” dedi.

Brunson’un serbest bırakılmasını en baştan beri istediklerini belirten Nauert, “Serbest bırakılması iki ülke ilişkileri için önemli bir adım olur” değerlendirmesinde bulundu. Davayı baştan beri tüm ABD hükümeti olarak takip ettiklerini söyleyen Nauert, “Rahip Branson çok uzun zamandır tutuklu” ifadesini kullandı.

Suudi Arabistan İstanbul Konsolosluğuna girdikten sonra kendisinden haber alınamayan Cemal Kaşıkçı olayı ve ABD’nin bir ekip göndermesi ile ilgili gelen bir soruya ise Nauert, “Biz yardım teklifimizi yaptık, şu anda orada birinin olup olmadığını ben söyleyemem, Adalet Bakanlığına sormalısınız” açıklamasında bulundu.

Cemal Kaşıkçı’ya tam olarak ne olduğunu bilmediklerini belirten Nauert, “Çok fazla dedikodu dolaşıyor ancak biz kararlarımızı ve açıklamalarımızı gerçekler üzerine yapmalıyız” diye konuştu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku