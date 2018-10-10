POLİTİKA:
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10 Ekim 2018 Çarşamba 15:45

ABD: “Türkiye’ye FBI heyeti gönderebiliriz”

ABD Başkan Yardımcı Mike Pence, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın kaybolmasına ilişkin, “Suudi Arabistan yardım talep ederse Türkiye’ye FBI heyeti gönderebiliriz” dedi.

ABD: 'Türkiye'ye FBI heyeti gönderebiliriz”
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ABD Başkan Yardımcı Mike Pence, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın kaybolmasına ilişkin, “Suudi Arabistan yardım talep ederse Türkiye’ye FBI heyeti gönderebiliriz” dedi.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’na girdikten sonra kendisinden haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’yla ilgili açıklama yaptı. Radyo programında konuşan Pence, "Suudi Arabistan’ın talep etmesi halinde Türkiye’deki konsolosluğa ABD’den FBI heyeti gönderilir mi" sorusuna, “Amerika Birleşik Devletleri’nin her şekilde yardım etmeye hazır olduğunu düşünüyorum” yanıtını verdi.
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