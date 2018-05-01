POLİTİKA:
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01 Mayıs 2018 Salı 11:01

ABD’den Kabil’deki saldırıya kınama

ABD Dışişleri Bakanlığı, Afganistan’ın başkenti Kabil’de gerçekleştirilen aralarında gazetecilerin de bulunduğu 29 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı kınadı.

ABD'den Kabil'deki saldırıya kınama
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ABD Dışişleri Bakanlığı, Afganistan’ın başkenti Kabil’de gerçekleştirilen aralarında gazetecilerin de bulunduğu 29 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı kınadı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun ofisinden, Afganistan’ın başkenti Kabil’de düzenlenen çifte saldırıyla ilgili yazılı bir açıklama yayınladı. Açıklamada, “ABD, cesur gazeteciler ve medya çalışanlarının da dahil olduğu 29 kişinin ölümüne ve onlarca kişinin yaralanmasına neden olan Kabil’deki barbarca saldırıyı şiddetle kınıyor” ifadeleri yer aldı. Yaralanan ve öldürülenlerin mağdurların aileleri ve yakınlarına başsağlığı dilenen açıklamada, “Uluslararası toplumun Afgan halkına bağlılığı ve Afganistan’da kalıcı barış, bu tür saldırılarla sarsılmayacaktır” denildi.

ABD’nin Afgan ve uluslararası müttefikleriyle birlikte saldırıyı üstlenen terör örgütü DEAŞ’ı yenmeye kararlı olduğunun altı çizilen açıklamada, “Afganistan halkı, bağımsız medyası ve hükümetinin yanındayız ve Afgan halkının ülkesi için barış, güvenlik ve demokrasi elde etme çabalarını desteklemeye kararlıyız” ifadesine yer verildi.

Afganistan Bağımsız Medyayı Destekleme Kurumu, dün Kabil’de düzenlenen saldırıda uluslararası haber ajansında çalışan Şah Marai’nin de aralarında olduğu 8 basın çalışanının hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Saldırıyı ise DEAŞ üstlenmişti.
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