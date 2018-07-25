POLİTİKA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

25 Temmuz 2018 Çarşamba 18:54

ABD’den papaz Brunson açıklaması: “Memnuniyetle karşılıyoruz”

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD’nin Türkiye’den iadesini istediği ve terör örgütleri adına suç işlediği iddiasıyla yargılanan ABD’li papaz Pastor Brunson’ın ev hapsine alınmasına ilişkin, “Memnuniyetle karşılıyoruz”...

ABD'den papaz Brunson açıklaması: 'Memnuniyetle karşılıyoruz”
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD’nin Türkiye’den iadesini istediği ve terör örgütleri adına suç işlediği iddiasıyla yargılanan ABD’li papaz Pastor Brunson’ın ev hapsine alınmasına ilişkin, “Memnuniyetle karşılıyoruz” dedi.

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlemek amacıyla tutuklanan rahip Andrew Brunson hakkında adli kontrol şartıyla cezaevinden çıkmasına ve ev hapsine alınmasına karar verdi. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, papazın serbest bırakılmasıyla ilgili Twitter’dan açıklama yaptı. Pompeo, “Türkiye’de Pastor Brunson’un hapishaneden ev hapsine taşınması ile ilgili geç kalınmış haberleri memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak bu yeterli değil. Brunson’a karşı inandırıcı bir kanıt görmedik. Türk yetkililere bu davayı derhal adil bir şekilde çözmeleri için çağrıda bulunuyoruz” dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku