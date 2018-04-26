ABD’den Taliban’ın bahar saldırılarına sert tepki

ABD Dışişleri Bakanlığı, Taliban’ın başlatacağını duyurduğu bahar saldırılarını sert bir dille eleştirerek, ABD’nin Afgan halkının yanında durduğunu bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Taliban örgütünün Afganistan’da başlatacağını duyurduğu bahar saldırıları konusunda açıklama yaparak, Taliban’ı sert bir şekilde eleştirdi. Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, "Taliban’ın bahar saldırılarına başlayacağını duyduk. Duyuru, Taliban’ın her yıl binlerce Afgan’ın hayatını yok eden olaylardan sorumlu olduğunu teyit ediyor" ifadelerini kullandı.

Bakanlık, Afgan Cumhurbaşkanı Ghani’nin kısa bir süre önce Taliban’a barış sürecine katılması için bir davetiye sunduğunu, yeni bir saldırının açıklanması için hiçbir gerekçe olmadığını vurguladı. Bakanlık, "Yeni bir dövüş mevsimine gerek yok. Buna rağmen, Taliban demokratik yoldan seçilmiş ve uluslararası alanda tanınan Afgan hükümetini ve diğer Afgan halkını hedef alan anlamsız şiddet kampanyası başlattı. ABD, Taliban’a cevap olarak Afgan halkının yanında durmaktadır. Taliban ve terör gruplarına karşı duran Afgan güvenlik güçlerini destekliyoruz" dedi.

Afganistan’da Taliban güçleri, dün yayınladıkları açıklamada, bahar saldırılarının başlayacağını bildirmişti. Geçtiğimiz gün Farah ve Ghazni bölgelerinde gerçekleştirilen Taliban saldırısında en az 11 Afgan askeri hayatını kaybetmişti. Bir gün öncesinde gerçekleştirilen Taliban saldırılarında ise 18 Afgan askeri hayatını kaybetmişti.