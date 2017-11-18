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POLİTİKA:
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18 Kasım 2017 Cumartesi 14:55

AB’den, Türkiye’ye 105 milyon euroluk siyasi kesinti

Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği’nin(AB) 2018 bütçesine ilişkin yapılan toplantıda, Türkiye’ye ayrılan fonlarda 105 milyon euroluk kesinti yapılmasında uzlaştı.

AB'den, Türkiye'ye 105 milyon euroluk siyasi kesinti
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Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği’nin(AB) 2018 bütçesine ilişkin yapılan toplantıda, Türkiye’ye ayrılan fonlarda 105 milyon euroluk kesinti yapılmasında uzlaştı.

Avrupa Parlamentosuve üye ülkelerin temsilcileri, Avrupa Birliği’nin 2018 bütçesine ilişkin yapılan toplantıda, Türkiye’ye ayrılan fonlarda 105 milyon euro’luk kesinti yapılmasında uzlaştı. Ekim ayında, Türkiye’nin Avrupa’nın demokrasi anlayışından saptığı bahane edilerek sunulan öneri, bugün yapılan toplantı sonrası kabul edildi.

Avrupa Birliği tarafından, Türkiye’nin üyelik müzakereleri kapsamında önerilen reformların uygulanması için her yıl verilen fonlarda uygulanacak bu kesintinin Ankara’ya uyarı niteliği taşıdığı belirtildi.

AB milletvekilleri konuya ilişkin yaptıkları açıklamada, Türkiye’de demokrasinin bozulduğunu, hukukun üstünlü ile demokrasinin zedelendiğini iddia ettiler ve 105 milyon euroluk kesinti ile taahhüt edilen miktarın 70 milyon euroluk kısmının da askıya alınmasını öngördüler.

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