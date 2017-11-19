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POLİTİKA:
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19 Kasım 2017 Pazar 12:34

ABD’li komutan: “Yasa dışı nükleer silah kullanması halinde Trump’a ’Bu yasa dışıdır’ diyeceğim”

ABD Stratejik Kuvvetler Komutanı Orgeneral John Hyten, yasa dışı bir şekilde nükleer silah kullanması halinde ABD Başkanı Donald Trump’a karşı geleceğini söyledi.

ABD'li komutan: 'Yasa dışı nükleer silah kullanması halinde Trump'a 'Bu yasa dışıdır' diyeceğim”
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ABD Stratejik Kuvvetler Komutanı Orgeneral John Hyten, yasa dışı bir şekilde nükleer silah kullanması halinde ABD Başkanı Donald Trump’a karşı geleceğini söyledi.

ABD Stratejik Kuvvetler Komutanı Orgeneral John Hyten, Kanada’da düzenlenen Halifax Uluslararası Güvenlik Forumu’nda önemli açıklamalarda bulundu. Hyten, yasa dışı bir şekilde nükleer silah kullanması halinde ABD Başkanı Donald Trump’a karşı geleceğini söyledi. Soruları yanıtlayan Hyten, Trump’ın nükleer silahı yasa dışı bir şekilde kullanma ihtimaline ilişkin soruya, “Başkana tavsiyede bulunurum ve o da bana ne yapacağımı söyler. Başkanın aldığı karar eğer yasa dışı ise, kendisine ‘Sayın Başkan bu yasa dışıdır. Ve ne olacağını tahmin edin?’ diyeceğim. Kendisi de bana yasal olanın ne olduğunu soracak ve duruma göre karışık kabiliyetlerimizden seçeneklerle karşılık vereceğiz. O kadar da karmaşık değil” yanıtını verdi.

Olası senaryoları değerlendiren Hyten, “Bazıları aptal olduğumuzu zannediyor ancak biz aptal insanlar değiliz. Bunlar hakkında çok düşünüyoruz. Bu sorumluluğunuz ise nasıl düşünemezsiniz ki?” ifadelerini kullandı.

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