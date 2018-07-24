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24 Temmuz 2018 Salı 23:41

ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Haley: “Arap liderleri, Filistinlilere gerçekleri söylemekten korkuyor”

ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Haley, “Arap liderleri, Filistinlilere gerçekleri söylemekten korkuyor” dedi.ABD’nin Birleşmiş Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin Filistin oturumunda Arap ülkelerinin Filistin’e...

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Haley: 'Arap liderleri, Filistinlilere gerçekleri söylemekten korkuyor”
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ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Haley, “Arap liderleri, Filistinlilere gerçekleri söylemekten korkuyor” dedi.

ABD’nin Birleşmiş Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin Filistin oturumunda Arap ülkelerinin Filistin’e yönelik tutumunu eleştirdi. Filistin’in uzun zamandır yanlış bir gerçekliği yaşadığını söyleyen Haley, Arap ülkelerin liderlerinin onlara gerçeği söylemekten korktuğunu ifade etti. Haley, uluslararası toplumun özellikle Arap ülkelerinin, Filistinlilere yardım girişimlerinde başarısız olduğunu bunun yerine İsrail’e yönelik sert eleştiriler yaparak Filistinlilere ikiyüzlü davrandığını söyledi. Haley, “Ülkeler Filistin halkıyla dayanışma içinde olduğunu söylüyor. Lafla peynir gemisi yürümez. Lafa gelince hiçbir ülke Filistinlilerin Arap komşuları kadar cömert olamaz. Ancak burada New York’ta konuşulan tüm sözler tek bir Filistinli çocuğa yemek, giyecek ya da eğitim sağlamıyor. Tek yaptıkları, uluslararası toplumu kızıştırmak” dedi.

“Harekete geçmenin zamanı geldi”

Geçtiğimiz yıl Cezayir’in BM Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu’na (UNRWA) hiçbir katkıda bulunmadığını ifade eden Haley, Türkiye’nin kuruluşa 6.7 milyon dolar, Amerika Birleşik Devletleri’nin 364 milyon dolar katkı sağladığını belirtti. Haley, bölgedeki devletlerin binlerce mil ötede konuşma yapmak yerine harekete geçmeleri ve Filistin halkına gerçekten yardım etmelerinin zamanının geldiğini söyledi.
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