ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Haley, istifasını açıkladı

ABD’nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı basın toplantısında görevinden istifa edeceğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump ve BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley basın toplantısı düzenledi. Haley’in kendisi için çok önemli biri olduğunu söyleyen Trump, Haley ile her zaman iletişim halinde olacağını ifade etti. Trump, başka bir görevde de olsa Haley’le çalışmaya devam etmek istediğini yeni BM temsilcisini 2-3 hafta içerisinde açıklayacağını belirtti.

Onur verici bir görev yerine getirdiğini söyleyen Haley ise bundan sonra hangi görevi alacağını bilmediğini ifade etti. İstifasının “kişisel bir nedeni” olmadığının altını çizen Haley, hükümet görevlilerinin kenara çekilme zamanını bilmelerinin “çok önemli” olduğunu belirtti.

Nikki Haley ise 2020 yılındaki seçimlerde aday olmayacağını ifade etti.