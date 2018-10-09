ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, görevinden istifa etti.
IHAAW172307-SIY/09-10-2018 - ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, görevinden istifa etti. 09.10.2018 17:23:07 TSI NNNN
IHAAW172307-SIY/09-10-2018 - ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, görevinden istifa etti. 09.10.2018 17:23:07 TSI NNNN
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