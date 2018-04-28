Abdullah Gül: 'Adaylığım ile ilgili bir süreç söz konusu değildir'

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu ile görüşmesinde Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda geniş bir mutabakat olursa üzerini düşeni yapacağını söylediğini belirterek, "Temel Bey’in temasları sonunda böyle bir geniş mutabakatın ortada olmadığı da gözükmüştür. Dolayısıyla adaylığım ile ilgili bir süreç söz konusu değildir" dedi.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu ile görüşmesinde Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda geniş bir mutabakat olursa üzerini düşeni yapacağını söylediğini belirterek, "Temel Bey’in temasları sonunda böyle bir geniş mutabakatın ortada olmadığı da gözükmüştür. Dolayısıyla adaylığım ile ilgili bir süreç söz konusu değildir" dedi.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Ayazağa Kasrı’nda düzenlediği basın toplantısında cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun ismini zikretmesiyle başlayan hareketliliğin kendisi dışında geliştiğini söyleyen Gül, "Benim bir talebim, inisiyatif alarak organize ettiğim bir süreç değildir. Bunun bilinmesini isterim. Benim bilgi ve tecrübeme siyasette devlet yönetim anlayışıma güvenen kişilerin bir talebi ile ortaya çıkmıştır. Bunun içerisinde benim camiamdan insanlar olduğu gibi toplumun geniş tabakalarından da böyle talep içinde olmuşlardır. Ben de geniş bir mutabakat söz konusu olursa o zaman üstümüze düşeni arkadaşlarımla beraber yapmaktan kaçınmayacağımı söylemişimdir. Bir tarafta bilgi ve tecrübeme gelecekle ilgili kaygılarım varken toplumun büyük kesiminde de sorumluluk yüklenmem talebi söz konusu olunca bunun uzağında durma gibi bir sorumsuzluk göstermeyeceğimi ifade etmişimdir" diye konuştu.

Saadet Lideri Temel Karamollaoğlu’nun diyalog çabalarını takdir ile karşıladığını vurgulayan Gül, "Temel Bey’in temasları sonunda böyle bir geniş mutabakatın ortada olmadığı da gözükmüştür. Dolayısıyla adaylığım ile ilgili bir süreç söz konusu değildir. Kamu önünde vicdanen müsterihim. Benimle ilgili çeşitli görüşleri olan bazılarının ’risk almaz, geride durur’ gibi seviyeli seviyesiz eleştirileri karşısında bir şey söylemek istemiyorum. Ben tarih karışsında vicdanen sorumluyum" ifadelerini kullandı.