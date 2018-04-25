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25 Nisan 2018 Çarşamba 09:18

Abhazya başbakanı istifa etti, yeni başbakan atandı

Abhazya Başbakanı Beslan Bartsist istifa etti, Abhazya Cumhurbaşkanı Raul Hacımba yeni başbakan atadı.

Abhazya başbakanı istifa etti, yeni başbakan atandı
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Abhazya Başbakanı Beslan Bartsist istifa etti, Abhazya Cumhurbaşkanı Raul Hacımba yeni başbakan atadı.

Geçtiğimiz hafta Abhazya basını tarafından Abhazya başbakanı Beslan Bartsist’in istifa ettiği iddia edilmiş fakat bu haberler üzerine Abhazya Meclisi tarafından habere yalanlama gelmişti. Başbakanlık sürecinde etkisiz olmakla suçlanan ve kulislerde sürekli istifası istendiği bilinen Beslan Bartsist, bu haberler üzerine izne ayrılmıştı. Gün içinde Abhazya kulislerinde hareketli saatler yaşandı. Beslan Bartsist, Abhazya parlamentosuna istifasını sundu. Bu gelişmenin üzerine Abhazya Cumhurbaşkanı Raul Hacımba ani bir karar alarak başbakanlık için beklemedi. İstifa haberinin üzerinden birkaç saat geçmesinin üzerine Abhazya Cumhurbaşkanlığından Abhazya’nın yeni başbakanı olarak Genady Gagulia’nın atandığı duyuruldu. Daha önce de başbakanlık yapan, Abhazya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığını yürüten Genady Gagulia, Abhazya’nın yeni başbakanı oldu.
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