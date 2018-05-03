POLİTİKA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

03 Mayıs 2018 Perşembe 10:20

Abhazya cumhurbaşkanı yeni bakanları atadı

Abhazya başbakanlığına Gennady Gagulia’yı atayan Abhazya Cumhurbaşkanı Raul Hacımba, 3 bakan haricindeki tüm bakanları değiştirdi.

Abhazya cumhurbaşkanı yeni bakanları atadı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Abhazya başbakanlığına Gennady Gagulia’yı atayan Abhazya Cumhurbaşkanı Raul Hacımba, 3 bakan haricindeki tüm bakanları değiştirdi.

Abhazya Başbakanı Beslan Bartsist’in istifa etmesinin ardından Abhazya başbakanlığına Gennady Gagulia’yı atayan Abhazya Cumhurbaşkanı Raul Hacımba, kabinedeki bakanlıklarda değişiklik yaptı. Dışişleri Bakanı Daur Kove, Ekonomi Bakanı Adgur Ardzınba ve Savunma Bakanı Mirab Kismeria’nın görevlerine devam etmesi yönünde kararname imzalayan Hacımba, Adalet Bakanı olarak Marina Pilia’yı, Kültür Bakanı olarak Elvira Arsaliya’yı, Eğitim ve Bilim Bakanı olarak Adgur Kakoba’yı, Acil Durumlar Bakanı olarak Lev Kvitsinia’yı, Maliye Bakanı olarak Daur Kurmazia’yı, İşçişleri Bakanı olarak Harry Arşba’yı, Tarım Bakanı olarak Daur Tarba’yı, Tatil ve Turizm Bakanı olarak Avtandil Harzkia’yı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak Ruslan Ajiba’yı atadı. Ayrıca Hacımba bakan yardımcılıkları başta olmak üzere birçok birim müdürlerini de değiştiren karara imzasını attı. Hacımba atanan bakanlarla Abhazya’nın zafer bayramının 25. Yıl etkinlikleri öncesi toplantı yaptı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku