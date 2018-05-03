Abhazya cumhurbaşkanı yeni bakanları atadı

Abhazya başbakanlığına Gennady Gagulia’yı atayan Abhazya Cumhurbaşkanı Raul Hacımba, 3 bakan haricindeki tüm bakanları değiştirdi.

Abhazya Başbakanı Beslan Bartsist’in istifa etmesinin ardından Abhazya başbakanlığına Gennady Gagulia’yı atayan Abhazya Cumhurbaşkanı Raul Hacımba, kabinedeki bakanlıklarda değişiklik yaptı. Dışişleri Bakanı Daur Kove, Ekonomi Bakanı Adgur Ardzınba ve Savunma Bakanı Mirab Kismeria’nın görevlerine devam etmesi yönünde kararname imzalayan Hacımba, Adalet Bakanı olarak Marina Pilia’yı, Kültür Bakanı olarak Elvira Arsaliya’yı, Eğitim ve Bilim Bakanı olarak Adgur Kakoba’yı, Acil Durumlar Bakanı olarak Lev Kvitsinia’yı, Maliye Bakanı olarak Daur Kurmazia’yı, İşçişleri Bakanı olarak Harry Arşba’yı, Tarım Bakanı olarak Daur Tarba’yı, Tatil ve Turizm Bakanı olarak Avtandil Harzkia’yı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak Ruslan Ajiba’yı atadı. Ayrıca Hacımba bakan yardımcılıkları başta olmak üzere birçok birim müdürlerini de değiştiren karara imzasını attı. Hacımba atanan bakanlarla Abhazya’nın zafer bayramının 25. Yıl etkinlikleri öncesi toplantı yaptı.