POLİTİKA:
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30 Nisan 2018 Pazartesi 12:10

AB’nin Suriye Konferansı bildirisine Lübnan’dan sert cevap

Lübnan Dışişleri Bakanı Gebran Bassil, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Avrupa Birliği Dışişleri Bakanı Federica Mogherini’ye gönderdiği mektupla, Brüksel’de düzenlenen Suriye konulu konferans sonrası yayınlanan basın bildirisinin geri çekilmesini istedi.

AB'nin Suriye Konferansı bildirisine Lübnan'dan sert cevap
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Lübnan Dışişleri Bakanı Gebran Bassil, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Avrupa Birliği Dışişleri Bakanı Federica Mogherini’ye gönderdiği mektupla, Brüksel’de düzenlenen Suriye konulu konferans sonrası yayınlanan basın bildirisinin geri çekilmesini istedi.

Brüksel’de 25-26 Nisan’da Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler tarafından ortaklaşa düzenlenen “Suriye” konulu konferans sonrası yayınlanan bildiriye, Lübnan’dan sert cevap geldi. Lübnan Dışişleri Bakanı Gebran Bassil, Suriyeli mültecilerin gelecekleriyle ilgili konuların ele alındığı iki günlük toplantının sonunda yayınlanan basın açıklamasına ilişkin gönderdiği mektupta, Lübnan’ın Suriye’deki çatışmaya siyasi bir çözüm bulmaya kararlı olduğunu bir kez daha hatırlatırken, Suriyeli mültecilerin geri dönüşlerini uzun vadeli olan bu çözümle bağdaştırmak istemediklerini bildirdi. Bassil, Brüksel konferansının sonunda Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler tarafından yayınlanan ortak bildirinin "Lübnan’ın Suriyeli mültecilerle ilgili genel politikasına karşı olduğunu" ifade ederek, Suriyeli mülteci krizinin çözümüne izin verecek ortak bir vizyona daha fazla çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

AB tarafından yayınlanan bildiriye geçtiğimiz Cuma günü tepki gösteren Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun ise, “Brüksel bildirisinde kullanılan terimler, Lübnan devletinin politik çizgisine aykırı ve kafa karıştırıcıdır. Lübnan, özellikle yerlerinden edilenlerin istikrarlı bölgelere güvenli bir şekilde geri dönmelerini taahhüt ediyor ve bugüne kadar Lübnan topraklarından herhangi bir şekilde bir Suriyeli mülteci sınır dışı edilmemiştir” açıklamasında bulunmuştu.

Brüksel’de gerçekleşen iki günlük toplantıda Suriyeli mültecilere yardım etmek üzere 4.4 milyar dolarlık bir yardımın yapılmasına söz veren AB, Rusya ile İran’a sekizinci yılına giren savaşın son bulması için Şam’ı müzakere için baskı yapmaya çağırmıştı.
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