POLİTİKA:
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26 Nisan 2018 Perşembe 15:40

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in iadesine ilişkin, "ABD’den 7 defa iade talebinde bulunduk. Bu konuda hiçbir adım atılmadı. Biz bu konuda önemli bir adımın atılmasını bekliyoruz. Hiçbir devlet bir terör örgütü mensubunu ko

IHAAW154008-SIY/26-04-2018 - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in iadesine ilişkin, "ABD’den 7 defa iade talebinde bulunduk. Bu konuda hiçbir adım atılmadı. Biz bu konuda önemli bir adımın atılmasını bekliyoruz. Hiçbir devlet bir terör örgütü mensubunu koruyamaz, muhafaza edemez. Bunun gereğini yapmak gerekir. Türkiye Cumhuriyeti’ni tehdit eden bir terör örgütü başının iade edilmesi gerekmekte" dedi. 26.04.2018 15:40:08 TSI NNNN

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iadesine ilişkin, 'ABD'den 7 defa iade talebinde bulunduk. Bu konuda hiçbir adım atılmadı. Biz bu konuda önemli bir adımın atılmasını bekliyoruz. Hiçbir devlet bir terör örgütü mensubunu ko
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IHAAW154008-SIY/26-04-2018 - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in iadesine ilişkin, "ABD’den 7 defa iade talebinde bulunduk. Bu konuda hiçbir adım atılmadı. Biz bu konuda önemli bir adımın atılmasını bekliyoruz. Hiçbir devlet bir terör örgütü mensubunu koruyamaz, muhafaza edemez. Bunun gereğini yapmak gerekir. Türkiye Cumhuriyeti’ni tehdit eden bir terör örgütü başının iade edilmesi gerekmekte" dedi. 26.04.2018 15:40:08 TSI NNNN
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