IHAAW153940-SIY/26-04-2018 - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, FETÖ kapsamında 35 bin kişinin tutuklu olduğunu bildirdi. 26.04.2018 15:39:40 TSI NNNN

IHAAW153940-SIY/26-04-2018 - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, FETÖ kapsamında 35 bin kişinin tutuklu olduğunu bildirdi. 26.04.2018 15:39:40 TSI NNNN

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