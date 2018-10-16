Adalet Bakanı Gül ’Hakim ve Savcılar Kura Töreni’nde konuştu

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, adaletin hukuka bağlılık haricindeki bütün bağlılıkları reddetmeyi gerektirdiğini vurgulayarak, hukuka bağlılık yerine örgüt bağlılığını ikame edenlerin, cübbesini örgüt rütbesini gizlemek için kullananların hüsranının 15 Temmuz’da büyük bir ibret hikayesine dönüştüğünü söyledi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen ’Hakim ve Cumhuriyet Savcıları Kura Töreni’nde konuştu. Gül, soyut bir değer olan adaletin, ışığını insanın muhakemesinden, hakikatini ise onun vicdanında bulduğunu söyledi. Adaletin hukuka bağlılık haricindeki bütün bağlılıkları reddetmeyi gerektirdiğine dikkat çeken Gül, hukuka bağlılık yerine örgüt bağlılığını ikame edenlerin, cübbesini örgüt rütbesini gizlemek için kullananların hüsranının 15 Temmuz’da büyük bir ibret hikayesine dönüştüğünü ifade etti.

Gül, vicdanını terör örgütlerine esir edenlerin Türk yargısı içinde yerinin olmadığını, bundan sonra da olamayacağını vurguladı. Yargı mensuplarının hukukun ve vicdanının sesi dışında hiçbir etkiye aldırmadan görevini yerine getirmeye devam edeceğini belirten Gül, "Bazı davaların mahiyeti itibarıyla iç ve dış kamuoyunun yakın ilgisine mazhar olduğunu bilmekteyiz. Bunlardan bazılarının uluslararası düzeyde politik tartışma, gerilimlere konu olabildiği de sır değildir. Bu tartışmalar, yargılamaların, Türk milleti adına karar veren, bağımsız ve tarafsız mahkemelerimiz tarafından sürdürülüp sonuçlandırıldığı gerçeğini asla değiştirmez, değiştiremez" diye konuştu.

"Türk yargısı, millet düşmanlarının püskürtülmesinde kritik görev üstlendi"

Yargı mensuplarının görevlerini cesaretle yerine getirdiğini aktaran Gül, yargıda korku duvarlarının yıkıldığı tarihin 15 Temmuz olduğunu söyledi. FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında süratle harekete geçen Türk yargısının, millet düşmanlarının püskürtülmesinde kritik bir görev üstlendiğini kaydeden Gül, Türk yargısının darbecilerden hesap sorarak kendisine duyulan güveni hak ettiğini, rüştünü ispatladığını söyledi.

"Adil yargılama, saygın muamele ve makul bir sonuç"

Hakim ve savcı adaylarına seslenen Gül, "Konusu, içeriği, mahiyeti ne olursa olsun ele aldığınız her dosyanın bir insan hayatına temas ettiğini asla ve asla unutmayın. Ağır cürümlerden toplumun huzurunu kaçıran olaylara, basit bir alacak-verecek davasından yüksek meblağlı ticari davalara kadar önünüze gelen bütün dosyalarda muhataplarınızın sizden tek bir beklentisi olacaktır. O da adil yargılama, saygın muamele ve makul bir sonuç. Verilen kararlar, hem dava taraflarının adalet beklentisinin karşılanması hem de toplumun yargıya güveninin temin edilmesini gerektirir" şeklinde konuştu.