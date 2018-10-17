Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar’ı makamında ziyaret etti. Bakan Gül, nezaket ziyaretinin ardından adliyeden ayrıldı.Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na gelerek Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar’ı makamında ziyaret etti. Bakanı adliye girişinde Başsavcı İsmail Uçar, Komisyon Başkanı Bekir Altun ve başsavcı vekilleri karşıladı. Adliyenin E Blok zemin katında kurulan baro seçimleri stantlarını tek tek dolaşan Gül, avukatlara başarılar diledi. Ardından Başsavcı Uçar’ın makam odasına geçen Bakan Gül, nezaket ziyaretinde bulundu. Bakan Gül, ziyaretin ardından adliyeden ayrıldı.
Adalet Bakanı Gül’den Anadolu Cumhuriyet Başsavcısına ziyaret
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar’ı makamında ziyaret etti. Bakan Gül, nezaket ziyaretinin ardından adliyeden ayrıldı.