Afgan Büyükelçi, 'Rusya Afgan halkından özür dilemeli'

Afganistan’ın Rusya’daki büyükelçisi Abdul Kayum Kuçay, Rusya’nın Afgan halkından özür dilemesi gerektiğini söyledi.

Afganistan’ın Rusya’daki büyükelçisi Abdul Kayum Kuçay, Rusya’nın Afgan halkına bir özür borcunun olduğunu söyledi. Afgan Büyükelçi, Devlet Duması’nda Rusya Liberal Demokratik Parti (LDPR) yetkilileri ile yaptığı toplantı sırasında, "Biz Rus yetkililerinin Afgan halkından özür dilemelerini bekliyoruz" dedi. Kuçay , "Bu tür şeyler komşular arasında oluyor. Ancak, Rus hükümetinin 1978’de Sovyetler Birliği ve Sovyet ordusunun Afganistan’da yaptığı eylemlerinden dolayı özür dilemesini bekliyoruz. Bu hareketin iki ülke arasındaki ilişkileri derinleştirmeye ve güçlendirmeye hizmet edeceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı. Büyükelçi ayrıca, Afgan yetkililerin önceki hatalarını tekrarlamamak için Rusya ile ikili ilişkiler geliştirmeyi istediklerini belirtti.