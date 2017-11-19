AİB Genel Sekreteri Sijilmassi, Türkiye’yi ziyaret edecek

Akdeniz için Birlik (AiB) Genel Sekreteri Fathallah Sijilmassi, 20-21 Kasım 2017 tarihlerinde Türkiye’yi ziyaret edecek.

Akdeniz için Birlik (AiB) Genel Sekreteri Fathallah Sijilmassi, 20-21 Kasım 2017 tarihlerinde Türkiye’yi ziyaret edecek.



Loading...

Akdeniz için Birlik (AiB) Genel Sekreteri Fathallah Sijilmassi, 20-21 Kasım 2017 tarihlerinde Türkiye’yi ziyaret edecek. Genel Sekreter Sijilmassi, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ahmet Yıldız ile görüşecek, ayrıca, AiB Örgütü’nün Türkiye ile işbirliğini geliştirmek amacıyla kurumlarla da çeşitli temaslarda bulunacak.