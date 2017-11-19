Akdeniz için Birlik (AiB) Genel Sekreteri Fathallah Sijilmassi, 20-21 Kasım 2017 tarihlerinde Türkiye’yi ziyaret edecek.Akdeniz için Birlik (AiB) Genel Sekreteri Fathallah Sijilmassi, 20-21 Kasım 2017 tarihlerinde Türkiye’yi ziyaret edecek. Genel Sekreter Sijilmassi, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ahmet Yıldız ile görüşecek, ayrıca, AiB Örgütü’nün Türkiye ile işbirliğini geliştirmek amacıyla kurumlarla da çeşitli temaslarda bulunacak.
AİB Genel Sekreteri Sijilmassi, Türkiye’yi ziyaret edecek
Akdeniz için Birlik (AiB) Genel Sekreteri Fathallah Sijilmassi, 20-21 Kasım 2017 tarihlerinde Türkiye’yi ziyaret edecek.