AK Parti 26. Dönem Kastamonu Milletvekili Murat Demir, Kastamonu’nun 3’üncü milletvekilinin kaybedilmesinin tek nedeninin yerel yönetimler olduğunu ve ilçe belediye başkanlarının yeteri kadar çalışmadıklarını söyledi.

Bir restoranda basın mensupları ile bir araya gelen 26’ncı dönem AK Parti Kastamonu Milletvekili Murat Demir, AK Parti’nin 24 Haziran milletvekili seçimlerinde yaklaşık 8 bin oy kaybına uğradığını belirtti.

Kısa bir dönem milletvekilliği yapmış olmasına rağmen gerçekten kendisini huzurlu hissettiğini söyleyen Murat Demir, “24 Haziran seçimlerinin Kastamonu için, Türkiye için çok önemli olduğunu biliyorduk ve çalışmalarımızı bu doğrultuda yaptık. Hedefimiz Kastamonu’da 3-0 çıkarmaktı. Fakat ben, bunun 1 Kasım seçimlerindeki gibi kolay olmayacağını biliyordum. Partiler arasındaki ittifaktan dolayı böyle bir sıkıntı olacağını düşünüyordum. Kendi seçim çalışmalarımı da bu odak noktasında yaptım. Kastamonu’da bize oy veren, vermeyen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Halkın verdiği oylara büyük saygı duyduğunu ifade eden Murat Demir, “CHP’den Hasan Baltacı’nın seçilmesine üzüldüm. Sahaya çıkıp vaatler veriyoruz. Ne 1 Kasım seçimlerinde, ne 24 Haziran seçimlerinde ne de Referandum Seçimlerinde bir tek vatandaşımızı kandırmak için tek bir kelime söylememiştir. Bugün baktığınız zaman milletvekili değiliz. Sahada bir sürü vaatler veren CHP Milletvekiline hodri meydan. Kastamonu için yapılacak işler belli, projeler belli, Kastamonu’nun ileriye gitmesi için yapılacaklar belli. Geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada ‘Meclis kürsüsünü Kastamonu için kullanacağım’ dedi. Meclis kürsüsünden söyleyeceğin hiçbir laf, Kastamonu’ya hiçbir fayda sağlamayacaktır. CHP’nin şöyle bir özelliği vardır. Mecliste çok konuşmak, sahada hiçbir şey yapmamak. Bunu hep birlikte göreceğiz. HDP’nin baraj üstüne çıkarılması için yapılanları görüyoruz. Bunun sebebi CHP’dir. Bu CHP tarihinde silinmeyecek ciddi bir lekedir. Bu lekeyi de asla temizleyemeyecekler” diye konuştu.

“24 Haziran’da milletvekilliğinin kaybedilmesinin tek nedeni yerel yönetimlerdir”

24 Haziran’da milletvekilliğinin kaybedilmesinin tek nedeninin yerel yönetimler olduğunu vurgulayan Murat Demir, “Bu davaya Abana Belediye Başkanı ve ilçe başkanı ile onlara bağlı en az 100 kişi, Cumhurbaşkanlığında Tayyip Erdoğan’a oy verdiler ama Milletvekilliğinde ‘Murat Demir’i seçtirmeyeceğiz’ diyerek kesinlikle oy vermediler. AK Parti davasını değil de, kendi rant kavgasını düşünenleri de bu kişiler olduğunu buradan söylüyorum. Bunun gibi bazı Belediye Başkanları daha var. Belki de bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar belediye başkanı arkadaşımız gayret etti, çalıştı, çalışma arzusundaydı. Ama çok önemli bir kısmı da asla ve asla çalışmadı. Sadece vekiller o ilçeye geldiğinde yanlarında bulundular, aktif bir şekilde AK Parti’ye oy kazandıracak çalışmayı asla ve asla yapmadılar. Çok iddialı konuşuyorum eğer AK Parti Kastamonu’da 3-0 yapamadıysa bunun yegane sebebi çalışmayan belediye başkanlarıdır. Halkla kopmuş, mesafesini açmış, farklı yollara girmiş belediye başkanlarıdır. Bazılarını istisna olarak tutuyorum, onlara saygım var. Bazı kesim içinde bunu açık ve net yüreklilikle söylüyorum” ifadelerini kullandı.

1 Kasım seçimlerine göre 24 Haziran seçimlerinde 8 bin oy kaybettiklerini belirten Demir, “1 Kasım’a göre 8 binin kaybedilmiş bir oy var. Biz oylarımızı artırmak için mücadele ettik, oylarımız düşsün diye değil. Bunun yegane sorumluları yereldir. Ben bunu bugünden söylüyorum ki yerel seçim çalışmalarında dikkatli olsunlar. Abana meydanında Murat Demir, milletvekili seçilmedi diye zil takıp oynayanlar var. Murat Demir seçilmedi, biz gelecek seçimde yeniden belediye başkanı olacağız diye düşünüyorlar. Hodri meydan diyorum o arkadaşlara. Ak Parti davasına sahip çıkmayan insanların belediye başkanlığı yapmaması gerekiyor”

“2 bin 400 oy daha alabilseydik 3-0 yapıyorduk”

Murat Demir, şöyle devam etti: “Cumhurbaşkanlığında müthiş bir oy, milletvekilliğinde ise bireysel değil ama Recep Tayyip Erdoğan’ın oylarıyla nereye kadar gideceğimizi herkesin analiz etmesi lazım. Ben analizimi yaptım gerekli yerlere ulaştırdım. 10 bin oy ile milletvekili kaybetmiş olsak sıkıntı yoktu ama 2 bin 400 oy ile milletvekili kaybettik. 2 bin 400 oy Kastamonu’da 3-0 yapıyordu. Bir minibüse benzin doldurmanın hesabını yapan bir belediye başkanı bunu sorgulasın”