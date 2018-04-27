AK Parti, Alaşehir ve Selendi’de MHP’nin adayını destekleyecek

AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Manisa’nın Alaşehir ve Selendi ilçelerinde milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa eden MHP’li belediye başkanlarının yerine belediye meclisinden seçilecek yeni başkan...

AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Manisa’nın Alaşehir ve Selendi ilçelerinde milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa eden MHP’li belediye başkanlarının yerine belediye meclisinden seçilecek yeni başkan için MHP’nin göstereceği bir adayı destekleyeceklerini söyledi.

MHP’li Alaşehir Belediye Başkanı Gökhan Karaçoban ve yine MHP’li Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş, 24 Haziran seçimlerinde milletvekili aday adayı olmak için dün görevinden istifa etti. İstifa eden belediye başkanlarının yerine ilçelerin belediye meclislerinden seçilecek belediye başkanlarının belirlenmesi için çalışmalar sürerken AK Parti, her iki ilçede de MHP’nin göstereceği adayları destekleyeceklerini açıkladı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, "Bizler AK Parti grubu olarak genel merkezimizle de yaptığımız görüşmeler neticesinde hem Alaşehir ilçesinde hem de Selendi ilçesinde Milliyetçi Hareket Partisinin göstermiş olduğu belediye başkanlarını destekleme kararı aldık. Çünkü 2014 yerel seçimlerinde hem Alaşehir ilçemizde hem de Selendi ilçemizdeki vatandaşlarımız Milliyetçi Hareket Partili bir belediye başkanına oy verdi ve neticede de oradaki belediyeleri Milliyetçi Hareket Partili arkadaşlar kazandılar. Biz sandık iradesine saygılı olmamızdan dolayıdır ki meclis içerisinde herhangi bir pazarlığın içerisinde olmadan, başka bir planın içerisinde hareket etmeden Milliyetçi Hareket Partisinin belirlemiş olduğu adaya meclis üyelerimizle ile birlikte tam desteğimizi vereceğiz. Milliyetçi Hareket Partisinin içerisinden bir belediye başkanı seçilmesini noktasında AK Parti grubu olarak, oyumuzu ve gayretimizi göstereceğiz. Bizim hedefimiz pazarlıklarla ya da başka çalışmalarla oralarda belediyeleri kazanmak değildir. Bizim hedefimiz inşallah başta büyükşehir belediyesi olmak üzere hem Alaşehir’de hem de Selendi’de 2019’daki yerel seçimlerde sandığa yansıyan iradeyle belediyeyi almak istiyoruz. Sandıktan çıkan oy ile belediyeyi kazanmak istiyoruz. AK Parti grubu sandık iradesine saygı göstererek Milliyetçi Hareket Partisinin Alaşehir ve Selendi’de göstereceği adayı destekleyeceklerdir. İnşallah hayırlı olur" dedi.