Mobil Künye Sitene Ekle İletişim
POLİTİKA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

19 Kasım 2017 Pazar 16:37

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı kongrede aday olmayacak

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammed Dara Akar, kongre sürecinde aday olmayacağını açıkladı.AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammed Dara Akar, yapılacak kongrede aday olmayacağını duyurdu. İl binasında basın mensuplarına açıklamada...

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı kongrede aday olmayacak
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Malatya Haberleri Gündem Malatya'da takip edilir.

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammed Dara Akar, kongre sürecinde aday olmayacağını açıkladı.

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammed Dara Akar, yapılacak kongrede aday olmayacağını duyurdu. İl binasında basın mensuplarına açıklamada bulunan Akar, kongre süreci içerisinde vazifeyi bir başka partiliye devredeceğini belirterek, “AK Parti çok güçlü bir siyasal geleneği temsil ediyor. Dünyanın en güçlü sivil ve siyasal hareketlerindendir. Çok büyük bir aile. Üye sayımız 10 milyonu aştı. Her gün büyüyen, her gün gelişen, güçlenen bir hareket. Arkadaşlarımızın tamamı bu davanın bir neferi olarak yetiştiler. Bu vazifeler bize emanettir, tıpkı hayatın bize emanet olduğu gibi. Aldığımız her nefesin bize emanet olduğu gibi vazifeler de bize emanettir. Emaneti Yüce Rabbimize teslim edeceğimiz güne kadar da onun emri doğrultusunda hayırlı hizmetler yapmaya çalışıyor. Bu yaptığımız çalışmalar da bizim hayırlı işler yapmamıza vesile olan makamlardır” dedi.

“Zahmetli bir dönemde çalıştık"

Diyarbakır’da zahmetli bir dönemde çalışma yürüttüklerini vurgulayan Akar, şunları kaydetti:

“14 yıldır AK Parti’de çeşitli kademelerde görev aldım. Son 3 yıldır il başkanlığı görevini yürütmekteyim. Bu üç yıl zahmetli bir zaman diliminde, zorlu bir süreçte Diyarbakır’da ekibimiz iyi çalışmalar yaptı. Sur ve Silvan hadiselerinin oluşturduğu mağduriyetleri yaşadık. 15 Temmuz’da Diyarbakır AK kadroları sahada oldu. Darbe girişimine karşı günler ve haftalar boyunca uyumadan, dinlenmeden arkadaşlarımız sahadaydı. Bu kutlu davada Deryan Aktert ve Orhan Mercan arkadaşlarımızı yitirdik. Onları da rahmetle ve şükranla yad ediyoruz. Kadrolarımız dimdik ayakta, birlik ve beraberlik ruhu içerisinde bize gösterilen istikamet doğrultusunda hedeflerimize doğru yürüyeceğiz. Kongre süreci içerisinde aday olacak kardeşlerimizden birisine emaneti devretmiş olacağız. Bu zahmetli dönemde bize destek olan herkese teşekkür ediyorum. “

Loading...
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar.




İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Haberi Oku

<