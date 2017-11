AK Parti Diyarbakır İl Başkanı kongrede aday olmayacak

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammed Dara Akar, kongre sürecinde aday olmayacağını açıkladı.

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammed Dara Akar, yapılacak kongrede aday olmayacağını duyurdu. İl binasında basın mensuplarına açıklamada bulunan Akar, kongre süreci içerisinde vazifeyi bir başka partiliye devredeceğini belirterek, “AK Parti çok güçlü bir siyasal geleneği temsil ediyor. Dünyanın en güçlü sivil ve siyasal hareketlerindendir. Çok büyük bir aile. Üye sayımız 10 milyonu aştı. Her gün büyüyen, her gün gelişen, güçlenen bir hareket. Arkadaşlarımızın tamamı bu davanın bir neferi olarak yetiştiler. Bu vazifeler bize emanettir, tıpkı hayatın bize emanet olduğu gibi. Aldığımız her nefesin bize emanet olduğu gibi vazifeler de bize emanettir. Emaneti Yüce Rabbimize teslim edeceğimiz güne kadar da onun emri doğrultusunda hayırlı hizmetler yapmaya çalışıyor. Bu yaptığımız çalışmalar da bizim hayırlı işler yapmamıza vesile olan makamlardır” dedi.

“Zahmetli bir dönemde çalıştık"

Diyarbakır’da zahmetli bir dönemde çalışma yürüttüklerini vurgulayan Akar, şunları kaydetti:



“14 yıldır AK Parti’de çeşitli kademelerde görev aldım. Son 3 yıldır il başkanlığı görevini yürütmekteyim. Bu üç yıl zahmetli bir zaman diliminde, zorlu bir süreçte Diyarbakır’da ekibimiz iyi çalışmalar yaptı. Sur ve Silvan hadiselerinin oluşturduğu mağduriyetleri yaşadık. 15 Temmuz’da Diyarbakır AK kadroları sahada oldu. Darbe girişimine karşı günler ve haftalar boyunca uyumadan, dinlenmeden arkadaşlarımız sahadaydı. Bu kutlu davada Deryan Aktert ve Orhan Mercan arkadaşlarımızı yitirdik. Onları da rahmetle ve şükranla yad ediyoruz. Kadrolarımız dimdik ayakta, birlik ve beraberlik ruhu içerisinde bize gösterilen istikamet doğrultusunda hedeflerimize doğru yürüyeceğiz. Kongre süreci içerisinde aday olacak kardeşlerimizden birisine emaneti devretmiş olacağız. Bu zahmetli dönemde bize destek olan herkese teşekkür ediyorum. “