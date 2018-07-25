AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan’ın ilk hedefi 15 belediyeyi almak

Başkan Recap Tayyip Erdoğan’ın atamasıyla görevine başlayan AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, düzenlediği ilk basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Türkiye’de 24 Haziran yapılan Cumhurbaşkanı ve Milletvekilliği Genel Seçimlerine yönelik aday adaylığı nedeniyle görevinden istifa eden İl Başkanı Dündar Ünlü’nün yerine vekaleten Murat Özcan atanmıştı. Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 11 il başkanlığına yeni atamalar yaptı. Bu atamalar arasında Eskişehir İl Başkanlığında getirilen Zihni Çalışkan, parti binasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İlk hedeflerinin 2019’da gerçekleşecek olan yerel seçimlerde 15 belediyenin hepsini almak olduğunu söyleyen Başkan Çalışkan, "Sosyal cemiyetçilik diyalogları güçlü bir yapı ile geliyor olmamız çok güzel. İlçe başkanlarımızın kapsayıcı, sevecen ve yaptıkları işe hırsla dolu bir çalışma içerinde 15 belediyenin tamamını birlikte kazanmak adına güç sarf edeceğiz. Önümüzdeki ilk sınav bu. Zihni Çalışkan herkesin gördüğü gibi bir Zihni Çalışkan, 2003 yılından beri aynı çizgisini hiç bozmayan rol katmaya çalışmayan bir Zihni Çalışkan. Bugün bizim için verilen görevin de rolün de sonuna kadar arkasında olacağız. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte, sosyal medyada bizi tanımadığını söyleyen arkadaşlarımız daha çok tanıyacaklar" ifadelerini kullandı.

"Kendim için de teşkilat için de çok sürpriz olduğunu düşünmüyorum"

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başkan Çalışkan, ’il başkanlığı sizin için sürpriz oldu mu?’ sorusuna ise şu cevabı verdi:

"Takdir edersiniz ki 2014 yılından beri, belki siyasi arenada 2009 ve 2014 yılında Tepebaşı Belediyesi aday adaylığı süreçleri yaşandı. 2014 yılından sonra da gerek il başkanlığı, gerekse ilçe başkanlığı süreçlerinde ismimiz hep geçti. Ben kendim için de teşkilat için de çok sürpriz olduğunu düşünmüyorum. Çünkü teşkilatta da, 4 tane isim yazıyorsanız bunlardan biri Zihni Çalışkan oluyor. Dolayısıyla ben çok fazla sürpriz olduğunu düşünmüyorum."