AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş’tan Ara Güler ve Bahaettin Karakoç için başsağlığı mesajı

Bugün vefat eden Türk Edebiyatı’nın önemli isimlerinden Bahaettin Karakoç’u da unutmayan Kurtulmuş, "Türk Edebiyatının güzel sözlü siması, şiirimizin beyaz kartalı Üstad Bahattin Karakoç Beyefendi Hakkın rahmetine kavuştu. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine sabr-ı cemîl ve başsağlığı diliyorum" mesajını paylaştı.

Duayen foto muhabiri Ara Güler’in vefatı nedeniyle sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabı üzerinden başsağlığı mesajını ileten Kurtulmuş, "Kültür ve sanat dünyamızın dev çınarı Ara Güler’i kaybettik. Ailesine, dostlarına ve halkımıza başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, usta foto muhabiri Ara Güler ve şair Bahaettin Karakoç’un vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı paylaştı.

AK Parti Genel Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, usta foto muhabiri Ara Güler ve şair Bahaettin Karakoç’un vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı paylaştı.

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