AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş: 'Sayın Şener, AK Parti'den ayrılmıştır. Bizleri değil ama CHP'lileri çıldırtır”

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, ana muhalefet partisinin kendi içerisinde uzlaşamadığı için adayını açıklayamadığını söyledi. Elitaş, eski AK Parti Milletvekilli Abdüllatif Şener’in CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olarak adının geçmesiyle ilgili olarak, "Sayın Şener AK Parti’den ayrılmıştır. Bizleri değil ama CHP’lileri çıldırtır” dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, ana muhalefet partisinin kendi içerisinde uzlaşamadığı için adayını açıklayamadığını söyledi. Elitaş, eski AK Parti Milletvekilli Abdüllatif Şener’in CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olarak adının geçmesiyle ilgili olarak, "Sayın Şener AK Parti’den ayrılmıştır. Bizleri değil ama CHP’lileri çıldırtır” dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, TBMM’de seçimler ve diğer siyasi partilerin adaylık süreçleri hakkında görüşlerini paylaştı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Elitaş, adaylık süreçleri ile ilgili konunun muhatabının Mustafa Şentop olduğunu belirtti. Elitaş, "Bu bir teknik mesele, kanunun yapılmasında başından sonuna kadar Mustafa Şentop vardı” dedi.

Elitaş, Türkiye’nin en büyük sorununun ana muhalefet olduğunu söyleyerek, “Kanunda TBMM’de grubu bulunan siyasi partiler aday gösterebilirler grup kararıyla. Son seçimde birlikte veya tek başına yüzde 5’i aşan partiler aday gösterebiliyor. 1 Kasım seçimlerde 20 parti girdi ve 4 parti temsil ediliyor. Diğer 15 parti bir araya geldiklerinde oranları yüzde 5 ediyorsa bunlar bir araya gelebilip aday gösterebilirler, ittifak yapabilirler ya da adaylık müracaatını yapıp YSK tarafından sakıncalı olmayanlar 100 bin imza ile aday olabilirler. Vatan Partisi ve Saadet Partisi böyle yapıyor. Akşener ne yaptı bilmiyorum” diye konuştu.

Elitaş, eski AK Parti Milletvekilli Abdüllatif Şener’in CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olarak adının geçmesiyle ilgili olarak da, ”Bizi ilgilendirmiyor. Sayın Şener AK Parti’den ayrılmıştır. Bizleri değil ama CHP’lileri çıldırtır” açıklamasında bulundu. Elitaş, CHP’nin hala adayını çıkarmadığının hatırlatılması üzerine ise, ”Türkiye’nin ana muhalefet partisinin hazırlıksız olması çok üzücü. Türkiye’nin en büyük sorunu ana muhalefettir. 4 parti anlaştı ama ana muhalefet kendi içerisinde uzlaşamadı, adayını açıklayamıyor. Ana muhalefet lideri Kılıçdaroğlu genel başkan olmak için 400 kilometre yürüdü ama genel başkanlığı tartışmalı, herhalde 400 kilometre daha yürümeli tescil ettirmesi için” dedi.

“Siyasi partiler bizlere teşekkür etmeli”

4’lü ittifak konusunda kanun görüşülürken Mecliste hırçın, şiddetli bir itirazla karşı karşıya kaldıklarını belirten Elitaş, "Şimdi utanacaklar, AK Parti ve MHP çok güzel ittifak yaptı, kavgayı değil uzlaşmayı seçti. 4’ü birbirine benzemeyeni bir araya getiren bir kanun çıkarmış, teşekkür ederiz diye teşekkür beyannamesi hazırlamalılar. Doksan altıya bölünmüş siyası parti yelpazesi olmaz, 4, 5, 10 tane olur. Bunlar bir araya gelir ittifak oluştururlar. MHP, AK Parti ve BBP, 15 Temmuz’daki hain darbe girişimin Türkiye’yi hangi noktaya götürdüğünü en iyi anlayan partiler bu çerçevede bir araya geldi. Bundan önce farklı anlayışı ifade eden 4’ü birbirine benzemez parti bir araya geldi ama hala CHP adayını bulamadı” ifadelerini kullandı.

“Siyasi mühendisler iş başında”

Elitaş, üniversitelerin bölünmesi konusunda bilgi kirliği olduğunun da altını çizerek şunları söyledi:

"Özellikle İstanbul Üniversitesinde bilgi kirliliği olduğunu belirteyim, fakültelerin taşınmasında, başka yerlere gitmesi konusunda kirlilik var. Bütün üniversitelerin olduğu yerleşkelerde devam edecek. Şuan 1. sınıfta okuyan da, 4. sınıfta olan da mevcut oldukları üniversiteden diploma alacak. Öğretim üyeleri bazı hak kayıpları, öğretim üyesi transferleri ile ilgili, yayınla ilgili statü kaybedeceklerini düşünüyorlar. Bunlar tamamen gerçek dışı. İlgili kurumla yazışmayı yaptıkları takdirde aynı haklar devam edecek. İki üniversitede 100 binden fazla sayısı olması nedeniyle iki yönetimle idare edilecek. Sadece belirli olsun diye isimleri değişecek. Gençleri seçim atmosferinde kaygılandırıp yürüyüşler yaptırmaya çalışıyorlar. Siyasi mühendisler gençleri kullanmaya çalışıyorlar."