AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, bedelli askerlikte 28 gün şartını 21 gün olarak revize edeceklerini ve komisyona sunacaklarını açıkladı.
IHAAW111010-SIY/23-07-2018
- AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, bedelli askerlikte 28 gün şartını 21 gün olarak revize edeceklerini ve komisyona sunacaklarını açıkladı.
23.07.2018 11:10:10 TSI
NNNN
IHAAW111010-SIY/23-07-2018
- AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, bedelli askerlikte 28 gün şartını 21 gün olarak revize edeceklerini ve komisyona sunacaklarını açıkladı.
23.07.2018 11:10:10 TSI
NNNN
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