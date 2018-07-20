POLİTİKA:
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20 Temmuz 2018 Cuma 17:13

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş:

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "28 gün askerlik yapma ile ilgili çalışma olup olmadığına ilişkin, "Herhangi değişiklik şu anda söz konusu değildir" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş:
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AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "28 gün askerlik yapma ile ilgili çalışma olup olmadığına ilişkin, "Herhangi değişiklik şu anda söz konusu değildir" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, TBMM’de gazetecilerin bedelli askerlikle ilgili sorularını cevapladı. Muş, üniversite öğrencilerine yönelik bir değişikliğin olup olmayacağına ilişkin soruya, "Bütün vatandaşlar koşulları yerine getirdiklerinde askerlik görevini ifa etmiş sayılırlar. Burada müracaat çok önemli. Bu müracaat edecek sayıya göre Milli Savunma Bakanlığı bir planlama yapacaktır. Buradaki usul ve esaslar Milli Savunma Bakanlığına bırakılmış durumda. öğrenciler kendi müracaatlarını yapabilirler ve önceliklerinin Milli Savunma Bakanlığına iletebilirler. Milli Savunma Bakanlığı kuvvetlerden gelecek talebe göre planlamasını yapıyor" ifadelerini kullandı.

28 gün askerlik yapma ile ilgili çalışma olup olmadığına ilişkin Muş, "Herhangi değişiklik şu anda söz konusu değildir. Dolayısıyla bu bedelliden yararlanacak olan vatandaşlarımızın üç koşulu; yaş, bedel ve 28 günlük temel askeri eğitimi yerine getirerek askerlik görevini ifa etmiş sayılacaklar" dedi.

Vatandaşların ikamet ettikleri yerde askerlik görevini yapmalarına ilişkin soruya Muş, "Planlama Silahlı Kuvvetlere bırakılmış, Milli Savunma Bakanlığına bırakılmış. Onlar planlamayı ne şekilde yapacaklarını göreceğiz. Biz yasama organı olarak düzenlemeyi yapıp, yetkiyi veriyoruz. Bu yetkiyle beraber usul ve esasları yapacaklardır" şeklinde konuştu.
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