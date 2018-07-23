AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "2011 yılında yapılan düzenlemeden elde edilen gelir Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına, 2014 yılında yapılan düzenlemeden elde edilen gelir Savunma Sanayi Destekleme Fonu’na aktarılmıştır’’ dedi.

Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bedelli düzenlemesi diye bilinen kanun teklifi görüşmeleri başladı. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, düzenleme ile 25 yaş ve üzeri vatandaşların yararlanacağını belirterek, "Bir milyon 324 bin yararlanacak. 5 milyon kişi 20 yaşını doldurmuş, askerlik yapma ehliyetine sahip kişi sayısı. Bizim yaptığımız düzenleme 25 yaş ve üzeri kişileri ilgilendirdiği için sayı bir milyon 324 bin kişiyi ilgilendiriyor. Bugün itibariyle bu rakam bir milyon 289" ifadelerini kullandı.

1987 yılında bedelli askerlikten 12 bin 287 kişinin yaralandığını kaydeden Muş, "123 milyon 27 bin Türk Lirası gelir elde edilmiştir. 1992 yılında 38 bin 64 kişi istifade etmiş, 1999 yılında 72 bin 680 kişi yararlanmıştır. 1992 ve 1999 yıllarında bir milyar 281 milyon 261 mark elde edilmiştir. 2011 yılında 70 bin 201 kişi istifade etmiştir. 2 milyar 103 milyon Türk Lirası elde edilmiştir. 2014’te 203 bin 950 bin kişi istifade etmiş, 3 milyar 671 bin 10 bin Türk Lirası gelir elde edilmiştir. 1987, 1992, 1999 yıllarında elde edilen gelir bütçeyse kaydedilmiştir. 2011 yılında yapılan düzenlemeden elde edilen gelir Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına, 2014 yılında yapılan düzenlemeden elde edilen gelir Savunma Sanayi Destekleme Fonu’na aktarılmıştır" diye konuştu.

AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, başta Kanal İstanbul gibi su yolu projeleri olmak üzere büyük finansman ve ileri teknolojiye ihtiyaç duyulan projelerde özel sektör sermayesi ve tecrübesinden yararlanılması amacıyla teklif verdi. Turan’ın teklifi 8 maddeden oluşuyor. Konu hakkında milletvekillerini bilgilendiren Turan, yürürlükte var olan kanuna ek madde teklif olduğunu belirterek, 1994 3996 sayılı yasada ’havalimanı limanları’ ifadelerini yer aldığını söyleyerek, ’deniz, su yolları kanal, turistik alanların işletme, manevra, geceleme bunların ihtiyaçlarını karşılaması için alan ver tesislerin’ ibaresi ekleneceğini de ifade etti.